Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu | Video

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Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. İkinci bebeğine hamile Seda Bakan geçtiğimiz günlerde anne olmuştu. 36 yaşındaki Seda bakan, Ela adını verdiği kızı çin evinde mevlit okuttu. Özel günden fotoğrafları da Instagram hesabından 'Çok şükür' notuyla paylaştı.