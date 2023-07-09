Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi | Video
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler, sanatçı Sinan Akçıl'ın konseriyle başladı. Bu kapsamda sahne alan ilk isim Sinan Akçıl oldu. Konseri izlemeye gelenler, Akçıl'ın şarkılarına eşlik ederek eğlendi. İşte Sinan Akçıl'ın konserinden kareler!
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