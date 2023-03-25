Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun kızları Zeynep ilk doğum gününü kutladı! İşte minik Zeynep’in sevimli halleri! | Video

Oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evlendi. Sosyal medyayı sık kullanan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü çift, kızları Zeynep’in birinci yaş gününü kutladı. İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun kızlarının doğum gününden ilk kareler!