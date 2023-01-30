Ünlü sunucu Kadir Ezildi, anneannesini kaybetti | Video
Renkli kişiliği ile tanınan sunucu, Kadir Ezildi aldığı acı haber ile yıkıldı. Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
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