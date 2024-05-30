Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti | Video 30.05.2024 | 15:31 Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir çok yapımda rol alan Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, mesajında "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü.. Hepimizin ilham kaynağıAllah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı.Cem Yılmaz ise üzüntülerini, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadeleriyle dile getirdi.