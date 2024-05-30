Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti | Video
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Cem Yılmaz ise üzüntülerini, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadeleriyle dile getirdi.
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