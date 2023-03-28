Usta sanatçı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı | Video
"Zerda" dizisindeki "Sıddık" ve "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlanıyor. İsmail Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:55
Usta sanatçı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.03.2023 | 15:11
01:02
00:32
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti | Video 27.03.2023 | 08:25
00:12
01:13
Eser ve Berfu Yenenler oğulları Mete’nin ikinci yaşını kutladı! | Video 25.03.2023 | 21:10
06:22
00:07
04:37
01:17
00:37
00:14
00:39
Seda Sayan yeni klibini böyle duyurdu | Video 19.03.2023 | 16:55
00:29
00:20
Seda Sayan’ın 4 milyon dolarlık evi | Video 15.03.2023 | 20:59
00:46
Arzu Yanardağ evleniyor! İşte romantik evlilik teklifi | Video 15.03.2023 | 09:51
00:09
02:30
00:06
00:09