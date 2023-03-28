Video Magazin Usta sanatçı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı | Video
Usta sanatçı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı | Video

Usta sanatçı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı | Video

28.03.2023 | 15:11

"Zerda" dizisindeki "Sıddık" ve "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlanıyor. İsmail Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

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