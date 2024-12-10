Wanda Nara doğum gününde çılgınca eğlendi! Sevgilisi L-Gante ile birlikte havuza böyle atladı | Video

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, yeni yaşını genç sevgilisi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Nara'nın genç sevgilisi L-Gante ile beraber havuza atladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...