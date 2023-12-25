Yabancı Damat'ın Memik Dedesi Arif Erkin, sevenlerine video gönderdi | Video

Yabancı Damat'ın Memik Dedesi Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun paylaşılan videosu gündem oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medyada sıkça paylaşılan videosunda "Ben Arif Erkin. Belki ismimi tanımazsınız, Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede', 'Huysuz Memik Dede'. Beni sevenlerin, beni ananların hepsine çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu günler dilerim" dedi.