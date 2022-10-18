Yıldız Tilbe sahnede kıyafetini değiştirirken düştü! "Allah beni benden korusun" | Video

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Kuruçeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi. Tilbe, konserinde sahnede kıyafetini değiştirirken talihsiz bir kaza yaşadı.Yıldız Tilbe, dengesini kaybederek yere kapaklandı. O anlar bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.