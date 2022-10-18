Video Magazin Yıldız Tilbe sahnede kıyafetini değiştirirken düştü! "Allah beni benden korusun" | Video
Yıldız Tilbe sahnede kıyafetini değiştirirken düştü!

Yıldız Tilbe sahnede kıyafetini değiştirirken düştü! "Allah beni benden korusun" | Video

18.10.2022 | 09:45

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Kuruçeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi. Tilbe, konserinde sahnede kıyafetini değiştirirken talihsiz bir kaza yaşadı.Yıldız Tilbe, dengesini kaybederek yere kapaklandı. O anlar bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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