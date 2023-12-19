Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti! Yıldız Tilbe evinden video paylaştı: İnanmayın!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sevenlerini üzen haberle bugün magazin gündeminde yer aldı. Yıldız Tilbe’nin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü. Akşam saatlerinde ünlü şarkıcıdan iddialara yanıt geldi. Hayranlarını sağlık durumuyla ilgili bilgilendiren Yıldız Tilbe, sevenlerinin yüreğine adeta su serpti. Ünlü şarkıcı, evinden de paylaşım yaptı. İşte Yıldız Tilbe’nin o paylaşımı!