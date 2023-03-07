Aile dizisi 1. bölüm izle! Show TV Aile dizisi 1. bölüm izleme linki | Video

Show TV’nin yeni dizisi Aile için nefesler tutuldu... Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile', aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak olmasıyla, güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam saat 20.00'de yayın hayatına başlıyor. Show TV Aile dizisi 1. bölümünü 'https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/aile/2881' linkinden izleyebilirsiniz...