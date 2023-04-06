Aldatmak 25. Bölüm izle ATV canlı yayın ekranında! Aldatmak yeni bölüm full HD izle | VİDEO 06.04.2023 | 17:56 Aldatmak 25. Bölüm izle ATV canlı yayın ile takip edilmeye başladı. Yeni bölümde planı suya düşen Yeşim deliye döner ve tehlikeli hamlelerini hazırlamaya başlar. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapım ilgiyle takip ediliyor. Aldatmak son bölüm izle ATV ekranında yayında. Dizinin takipçileri ekran başında yerini aldı. İşte, Aldatmak 25. Bölüm izle ekranı… VİDEO DEVAM EDİYOR

Aldatmak 25. Bölüm full izle seçenekleriyle her Perşembe olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapım güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni bölümü ile izlenmeye başladı. Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz olarak ATV canlı yayın ekranında.

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