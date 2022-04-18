Alparslan Büyük Selçuklu 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Mezarına hoş geldin Alparslan”

TRT1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 22. Bölüm fragmanı ile heyecan yarattı. Alparslan’ın intikam vakti dediği fragmanda Akça Hatun’un annesinin yara alması izleyenleri şoka uğrattı. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu 22. Bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen gibi isimlerin paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Alparslan fragmanı ile tansiyonu yükseltti. Son bölümde alpları ile dehlize sıkışan Alparslan intikam için yemin ediyor. TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 22. Bölüm fragmanı izle! İşte Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı