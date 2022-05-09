Alparslan Büyük Selçuklu 24.bölüm fragmanı izle: “Gayrı korumuzla cehennemde kavrulsunlar!”

Tarihi dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüme “Gayrı korumuzla cehennemde kavrulsunlar!” sözü damga vuruyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in rol aldığı dizide Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 24.bölüm fragmanı ve tüm bilgiler…