Video Medya Annenin Sırrıdır Çocuk 2. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! "Ben senin gibi geçmişimi fırlatıp atmayacağım"
Annenin Sırrıdır Çocuk 2. Bölüm 2. Fragman yayınlandı!

Annenin Sırrıdır Çocuk 2. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! "Ben senin gibi geçmişimi fırlatıp atmayacağım"

13.04.2022 | 14:20

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Geçen hafta ilk bölümü ile TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ile ilgi gördü. Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Defne ve Sadun geçmişin hesaplarını görmeye başlıyor. TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölüm fragmanında neler var? Annenin Sırrıdır Çocuk 2. bölüm 2. fragmanı yayında!

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Annenin Sırrıdır Çocuk geçmişin intikamını alanları anlatıyor. İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün buluştuğu yapım ilk bölümü ile beğeni topladı. Geçtiğimiz hafta 1. bölümü ile ekranlara gelen Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümü ile heyecan yaratıyor. Annenin Sırrıdır Çocuk 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. TV8 ile Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölüm fragmanı izle!

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