Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm 2. fragmanı yayında! “Sonunda bana geldin”

TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk bu akşam yayında! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölüm fragmanı dengeleri değiştiriyor. Defne Sadun ile çıkmaz bir yola girerken Çınar için gerçekler ağır olacaktır. Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm fragmanı seyirci ile buluştu. İşte TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker gibi isimlerin paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yeni bölümü ile yayında olacak. Beklenmedik anda gelen geçmişin gerçekleriyle yüzleşmeyi konu alan Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölüm fragmanı izle!