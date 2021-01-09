Video Medya Arka Sokaklar 573. yeni bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Arka Sokaklar 573. yeni bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Arka Sokaklar 573. yeni bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
09.01.2021 | 00:30

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Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde, ekip -özellikle de Mesut- Selin'in bıçaklandığını duyduktan sonra üzüntü dolu bir şaşkınlık yaşar. Mesut, çok öfkelidir. Yalnız başına göreve gitmesine kızgındır. Ekip arkadaşlarına çatan Mesut, sevdiği kadının yaşadıkları karşısında büyük acı çekmektedir. Bu sırada Selin, çağırılan ambulansla hastaneye doğru gitmektedir. Paramedikler ellerinden geleni yaparlar; fakat Selin, çok kan kaybetmiştir. Gözleri kapanan Selin, ölümle yaşam arasındaki ince çizgidedir. İşte, Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı!

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