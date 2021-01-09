Arka Sokaklar 573. yeni bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
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Arka Sokaklar 573. yeni bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 09.01.2021 | 00:30
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Akıncı 2. Bölüm: Akıncı ve Lucas karşı karşıya. | Video 08.01.2021 | 23:45
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Akıncı 2. Bölüm: "Biz hilalin savaşçılarıyız...." | Video 08.01.2021 | 22:42
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Akıncı 2. Bölüm: Fatih Hoca'dan hayat dersi...| Video 08.01.2021 | 22:21
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Akıncı 2. Bölüm: Kemal Komiser'i şaşırtan mermi çekirdeği… | Video 08.01.2021 | 22:10
04:17
Akıncı 2. Bölüm: Nergis ve Cüneyt nereden tanışıyor? | Video 08.01.2021 | 22:00
01:53
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Akıncı 2. Bölüm: Zümrüdüanka'nın hikayesi...| Video 08.01.2021 | 21:32
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Akıncı 2. Bölüm: Akıncı rehineleri kurtarıyor | Video 08.01.2021 | 21:10
07:00
Akıncı 2. bölüm... Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras... | Video 08.01.2021 | 20:41
03:16
Zehir çetelerini böyle çökerttiler! 40 şüpheli tutuklandı | Video 08.01.2021 | 20:22
09:02
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Alev Alev 10. yeni bölüm fragman yayında! | Video 08.01.2021 | 00:26
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Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragmanı yayında! | Video 07.01.2021 | 18:14
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Sol Yanım 6. Bölüm (7 Ocak 2021 Perşembe) Büyük aşkta intikam zamanı | Video 07.01.2021 | 11:05
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Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde, ekip -özellikle de Mesut- Selin'in bıçaklandığını duyduktan sonra üzüntü dolu bir şaşkınlık yaşar. Mesut, çok öfkelidir. Yalnız başına göreve gitmesine kızgındır. Ekip arkadaşlarına çatan Mesut, sevdiği kadının yaşadıkları karşısında büyük acı çekmektedir. Bu sırada Selin, çağırılan ambulansla hastaneye doğru gitmektedir. Paramedikler ellerinden geleni yaparlar; fakat Selin, çok kan kaybetmiştir. Gözleri kapanan Selin, ölümle yaşam arasındaki ince çizgidedir. İşte, Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı!