"Aşk Çağırırsan Gelir" 6 Mayıs'ta vizyonda

Yapımcılığını PROJES FİLM Cesur TAŞ ve Selçuk ALTAŞ’ın üstlendiği romantik komedi filmi 6 mayısta vizyona giriyor. Senaryosunu Altın Portakal ödüllü Emre KAVUK un yazdığı filmin yönetmen koltuğunda yine Emre KAVUK var. Başrollerini KEREMCEM, MELİS BABADAĞ, CİHAN ERCAN, DENİZ IŞIN VE SERA TOKDEMİR VE GÜRGEN ÖZ’ ün paylaştığı filmde birçok ünlü oyuncu yer alırken HAKAN YILMAZ ve BİROL GÜVEN gibi konuk oyuncular filme ayrı bir renk katıyor. Karadeniz’in eşsiz güzelliklerine sahip ORDU’ da çekilen bu filmi keyifle seyredecek ve kesinlikle çok eğleneceksiniz.

'Aşk Çağırırsan Gelir' birbirinden farklı 5 çiftin bir gün içerisinde geçen komik hikâyesini anlatıyor. Artık aşık olmak istediğini söyleyen kahramanımızın bu isteğine kader kayıtsız kalmaz ve ona aşkı getirecek olaylar zincirini başlatır. Bu olaylar zincirinde birbirinden farklı 5 çiftin komik hikayesine tanık olurken yaptığımız her hareketin bir başkasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu ve yaşanan her talihsizliğin aslında iyi bir şeylere vesile olabileceğini anlarız.