ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Destan'ın yayın tarihi belli oldu! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Destan 3. tanıtımı yayınlandı 13.11.2021 | 23:10
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Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın ikinci tanıtımı yayınlandı! | Video 03.11.2021 | 21:53
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Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı | Video 02.11.2021 | 00:21
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TRT Çocuk yeni yaşına yeni logo ile giriyor | Video 01.11.2021 | 13:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
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Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı | Video 17.10.2021 | 01:06
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Teşkilat 18. bölüm fragmanı | Video 16.10.2021 | 19:11
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Yeni dizi Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı 13.10.2021 | 23:29
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Sadakatsiz 34. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Derin'e büyük şok... 13.10.2021 | 12:23
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Masumlar Apartmanı 42. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 11.10.2021 | 14:11
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. ATV ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ için geri sayım başladı. Bugün ‘Destan’ın yayın tarihi netleşti. İşte detaylar…