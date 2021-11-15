ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Destan'ın yayın tarihi belli oldu! | Video

Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. ATV ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ için geri sayım başladı. Bugün ‘Destan’ın yayın tarihi netleşti. İşte detaylar…