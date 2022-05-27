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Aziz 27. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Ben Kenan Payidar” 27.05.2022 | 16:28
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BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi 26.05.2022 | 10:08
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Oğlum 15. Bölüm final fragmanı yayında! “O da ayağını burkmuştu” 25.05.2022 | 16:14
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Kara Tahta 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Ben bıraktığın gibiyim” 25.05.2022 | 16:07
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Baba 14. Bölüm fragmanı yayında! “Kadir ne yaparsan yap ama adaletli ol” 24.05.2022 | 13:50
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Destan 24. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Yeniden doğdum” 24.05.2022 | 13:31
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Aziz 27. Bölüm 2. Fragmanı ile heyecanı doruğa taşıyor. Bir dönem Hatay’da Türkler ve Fransızlar arasında yaşananları anlatan Aziz yeni bölüm fragmanı izle linki ile günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Her Cuma günü ekranlara gelen dizi tansiyonu yukarda tutmaya devam ediyor. İşte Show TV Aziz 27. Bölüm fragmanı izle!
Başrollerini Murat Yıldırım, Simay Barlas, Fırat Tanış gibi isimlerin paylaştığı Aziz 27. Bölüm fragmanı ile izleyenleri şok etti. Kenan Payidar ortaya çıkarken Hatay'da gerçekleşen seçimler herkesi korkutuyor. Show TV ile Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aziz 27. Bölüm 2. Fragmanı izle!