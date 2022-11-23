Baba son bölüm izle: “Söylediklerimi yapacak mısın?”

Show Tv’de yayınlanan Baba dizisi 25.bölüm izleyiciyle buluştu. Salı akşamı ekrana gelen dizinin son bölümünde Çöpköy halkı Selahattin'e karşı mücadele etmeye ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışırken Selahattin'den beklenmedik bir hamle gelir. İşte Baba son bölüm izle ekranı https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/baba/2829