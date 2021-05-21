'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Celaleddin, Cengiz Han'la tanış oldu! | Video

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han’ın ilk kez karşılaştığı sahne nefesleri kesti. Cengiz Han’a gönderilen elçilik kafilesine gizlice katılan Celaleddin, yolda konakladığı kervansarayda bir kadına sarkıntılık edilmesine dayanamadı bir grup serseri ile kavgaya tutuştu.