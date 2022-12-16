Camdaki Kız 62. Bölüm fragmanı yayında: Nalan seninle mutlu olmayı öğrenebilirim!

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıtlandı. Nalan’ın konağa dönüşü başta Hayri’yi şok eder ancak Hayri’nin vazgeçmeye niyeti yoktur. Kanal D ile beklenen yeni bölüm fragmanı yayında. Nalan, Sedat’a teslim olur. Camdaki Kız 62. Bölüm fragmanı izle ekranı paylaşıldı. İşte, gelecek hafta olacaklar ve Camdaki Kız fragmanı…

Camdaki Kız 62. Bölüm fragmanı izle linki paylaşıldı. Her hafta Perşembe günü ekranlara gelen yapımın gelecek haftadan ilk kareleri paylaşıldı. Nalan, Hayri'den kaçmak için Sedat'a teslim olur. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle ekranı Kanal D ile yayında. İşte, Camdaki Kız fragmanı…