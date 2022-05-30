Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? "Nasıl kıydın? Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün?" Yargı final bölümüne bu sahne damga vurdu
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Son dönemin en popüler dizilerinden birisi olan Yargı, çok konuşulan bir bölümle bu sezonu noktaladı. Yargı'da, Ceylin'in 6 aylık zaman atlamasında kimi öldürdüğü belli oldu! Dizinin son sahnesinde "Nasıl kıydın? Ilgaz Kaya’yı nasıl öldürdün?" sözleri izleyicide merak uyandırdı. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmediğini düşünenler oldukça fazla olsa da dizinin yaz döneminden sonra nasıl başlayacağı merak konusu oldu.