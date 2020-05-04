CV'si göz dolduruyordu ama bilemediği soru şaşkınlık yarattı | Video
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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Yunus Sezener isimli yarışmacı herkesi şaşırttı. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan, daha sonra Almanya'da hem hukuk hem işletme master'ı yapan, 3 sene avukatlık tecrübesi olan ve 7 senedir ilişki danışmanlığı yapan yarışmacı, bilemediği soruyla sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Oruç açma zamanını cevaplayabilmek için "uzmana sor" joker hakkını kullanan Yunus Sezener, uzman isim Arda Ayten sayesinde bu soruyu doğru yanıtladı.