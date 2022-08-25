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Duy Beni 8.yeni bölüm fragmanı izle: "Bu bir manifestodur!" 25.08.2022 | 11:25
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Seversin 12.bölüm fragmanı izle: “Ben aşık oldum…” 17.08.2022 | 15:37
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Duy Beni son bölüm izle: Star TV Duy Beni 5.Bölüm izle ekranı | VİDEO 05.08.2022 | 13:14
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Kara Tahta 16.bölüm fragmanı izle: “Bu düğün, bizim düğünümüz olacak!” 03.08.2022 | 14:04
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Ah Nerede 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ilk detaylar 30.07.2022 | 01:11
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Ah Nerede 4.Bölüm FULL İZLE| Ah Nerede son bölüm izle Star TV'de! Video 30.07.2022 | 00:58
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Duy Beni son bölüm izle Star TV'de! Duy Beni 4. Bölüm FULL İZLE| Video 29.07.2022 | 17:43
Star TV ekranlarında bu akşam Duy Beni yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm öncesi fragman tanıtımını izleyenler geri sayıma geçti. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Caner Topçu’nun rol aldığı Duy Beni 8.bölüm fragmanına "Bu bir manifestodur!" sözü damga vuruyor. İşte Duy Beni 8.yeni bölüm fragmanı ve bilgiler
Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan Duy Beni 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümde Kanat'ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim, ilk kez Kanat'ı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. İşte Duy Beni yeni bölüm fragmanı