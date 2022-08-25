Duy Beni 8.yeni bölüm fragmanı izle: "Bu bir manifestodur!"

Star TV ekranlarında bu akşam Duy Beni yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm öncesi fragman tanıtımını izleyenler geri sayıma geçti. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Caner Topçu’nun rol aldığı Duy Beni 8.bölüm fragmanına "Bu bir manifestodur!" sözü damga vuruyor. İşte Duy Beni 8.yeni bölüm fragmanı ve bilgiler

Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan Duy Beni 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümde Kanat'ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim, ilk kez Kanat'ı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. İşte Duy Beni yeni bölüm fragmanı