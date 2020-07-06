Video Medya Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video

Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video

Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video
06.07.2020 | 16:47

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atv'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı...

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Gençliğim Eyvah 4. Bölüm'den neler olacak?

"Benimle evlenir misin?"

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar. Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur. Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir?

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