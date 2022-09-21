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Gönül Dağı 69. Bölüm 2. Fragmanı 21.09.2022 | 10:21
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Baba 16. Bölüm TEK PARÇA İZLE | Geceden Gelen Karanlık Misafir | Video 21.09.2022 | 09:21
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Cezayir mekanları bastı! | Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm TEK PARÇA İZLE 21.09.2022 | 08:58
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Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında 16.09.2022 | 11:21
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Kasaba Doktoru 15.bölüm izle: “Sana aşık olduğumu söyledim…” 09.09.2022 | 22:03
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 24 Eylül Cumartesi akşamı 69. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Veysel kelepçeyle götürülürken Ciritçi Abdullah'ın fenalaşıp yere düştüğü görüldü. İşte Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı...