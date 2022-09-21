Video Medya Gönül Dağı 69. Bölüm 2. Fragmanı
Gönül Dağı 69. Bölüm 2. Fragmanı

Gönül Dağı 69. Bölüm 2. Fragmanı

21.09.2022 | 10:21

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 24 Eylül Cumartesi akşamı 69. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Veysel kelepçeyle götürülürken Ciritçi Abdullah'ın fenalaşıp yere düştüğü görüldü. İşte Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı...

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TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi, bu cumartesi 69. bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu gibi genç yeteneklerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyicileri şok eden fragmanda, Cemile bebeğini kaybetmenin acısını yaşarken Veysel kelepçeyle götürüldü. Ciritçi Abdullah'ın fenalaşıp bayıldığı sahne ise yeni bölüme dair heyecanı artırdı. İşte Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı…

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