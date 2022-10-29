Gönül Dağı 74.bölüm fragmanı izle: "İnsan insan derler, insan nedir şimdi bildim. "

TRT1 ekranlarının Cumartesi akşamı yayınlanan dizisi Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Bu haftaki yeni bölüme "İnsan insan derler, insan nedir şimdi bildim. " sözü damga vuruyor. Öte yandan Mihriban ve Rıfat'ın düğün hazırlıklarının tüm kasaba tarafından yapıldığı görüldü. İşte Gönül Dağı 74.bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında detaylar…