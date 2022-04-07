Kara Tahta 3.bölüm fragmanı izle: "Sevdiklerim ne yaparsa unutmam!"

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TRT1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Kara Tahta 3.Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Kara Tahta 3. Yeni bölüm fragman