Kara Tahta 4. Bölüm fragmanı yayınlandı! “O parayı Atlas Hoca’yı bıçaklayayım diye verdi”
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta ilgiyle takip ediliyor. Atlas ve Irmak karmaşanın içinde duygularını korurken bir araya gelmekte zorlanmaktadır. Öte yandan Bekir’in oyunlardan vazgeçmeye niyeti yoktur. Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. TRT1 Kara Tahta 4. Bölüm fragmanı izle!
Başrollerini Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Arslanoğlu gibi isimlerin paylaştığı Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında heyecanla devam ediyor. Kara Tahta 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Atlas Irmak aşkı her şeyin önünde durabilecek mi? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! İşte Kara Tahta 4. Bölüm fragmanı…