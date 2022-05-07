Kasaba Doktoru 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Bir savaş başlıyor”

Her Cuma günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru yeni bölüm faragmanı ile heyecan yaratıyor. Doktorların zorlu hikayesini anlatan Kasaba Doktoru 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer’in zorlu yolculuğu giderek tansiyonu yükseltiyor. Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı TRT 1 ile izleyici karşısında. İşte TRT 1 Kasaba Doktoru 6. Bölüm fragmanı izle!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba gibi isimlerin paylaştığı Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı ile seyirci karşısında. Doktorların mesleklerinin yanı sıra insan ilişkilerinde de aşmaya çalıştıkları zorlukları anlatan Kasaba Doktoru 6. Bölüm fragmanı yayında. İşte Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle!