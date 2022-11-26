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OTOMATİK OYNAT
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Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Kıvılcım’a hakaret davası! 26.11.2022 | 00:22
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Baba son bölüm izle: “Söylediklerimi yapacak mısın?” 23.11.2022 | 00:40
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O Kız 9. bölüm full izle! Kanal D ile O Kız son bölüm tek parça izle | VİDEO 17.11.2022 | 01:19
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Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle buluştu. Ekrana gelen son bölümde heyecan üst sevideydi. Öte yandan Kıvılcım’a hakaret davası 5.bölüme damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde yaşananlar…