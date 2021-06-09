'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayını 'Entelektüellik kavramı üzerine...'

Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar'ın sunduğu Millet Kıraathanesi'nin Yazar İbrahim Paşalı'nın konuk olduğu 7 Haziran 2021 Pazartesi yayının konusu 'Entelektüellik kavramı' oldu...