Oğlum 12.bölüm izle! Oğlum son bölüm izle! Çember daralıyor… | VİDEO

Show Tv ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Oğlum 12.son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde; Tuğrul’un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas’ın şüpheli davranışları Melike’nin dikkatinden kaçmaz. İlyas için çember giderek daralmaktadır. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler ise “Oğlum son bölüm izle” araştırması yapıyor. İşte Oğlum 12.son bölüm izleme linki.

Oğlum izle! Show Tv ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Oğlum son bölümde; Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat'ın da şüphe oklarını İlyas'a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır. Tuğrul'un ortadan kaybolması Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir. Oğlum 12.bölüm izle! Oğlum son bölüm izle!

OĞLUM SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/oglum-sezon-1-bolum-11-izle/104358