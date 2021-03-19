Orhan, Akıncı’nın yeni düşmanları ‘acı getirenler’in izini sürüyor! | Video

Akıncı, 12’nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yine heyecan ve aksiyon dolu bu bölümde köşeye sıkışan Lukas, intihar etti. Orhan, Akıncı’nın yeni düşmanları ‘acı getirenler’in izini buldu. Düşmanla burun buruna gelen Orhan, ‘acı getirenler’ ile ilgili yeni bilgiler öğrendi. İşte aksiyon dolu o sahne...