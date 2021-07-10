Video Medya Özdemir Erdoğan Çöpçüler Kralı'nın efsane şarkısı 'Gurbet'in hikayesini VAV TV'de anlattı "Yarım saatte..."

Özdemir Erdoğan Çöpçüler Kralı'nın efsane şarkısı 'Gurbet'in hikayesini VAV TV'de anlattı "Yarım saatte..."

Özdemir Erdoğan Çöpçüler Kralı'nın efsane şarkısı 'Gurbet'in hikayesini VAV TV'de anlattı
10.07.2021 | 16:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Özdemir Erdoğan Çöpçüler Kralı'nın efsane şarkısı 'Gurbet'in hikayesini VAV TV'de anlattı Yarım saatte... 13:11
Özdemir Erdoğan Çöpçüler Kralı'nın efsane şarkısı 'Gurbet'in hikayesini VAV TV'de anlattı "Yarım saatte..." 10.07.2021 | 16:03
Baht Oyunu 4. Bölüm Bu Akşam Kanal D'de! Baht Oyunu 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! | Video 00:59
Baht Oyunu 4. Bölüm Bu Akşam Kanal D'de! Baht Oyunu 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! | Video 06.07.2021 | 15:41
Kalp Yarası 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Antakya'da ortalık toz duman! 00:30
Kalp Yarası 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Antakya'da ortalık toz duman! 06.07.2021 | 11:09
Maraşlı 25. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:30
Maraşlı 25. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 05.07.2021 | 16:56
'MAHREM': İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri 00:57
'MAHREM': İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri 05.07.2021 | 11:54
Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! Allah’ın askerleri zafere yürür! 00:29
Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! "Allah’ın askerleri zafere yürür!" 30.06.2021 | 13:48
Kalp Yarası 1. Bölüm 28 Haziran 2021 Pazartesi Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Kalp Yarası 1. Bölüm (28 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! 28.06.2021 | 13:53
Maraşlı 24. Yeni Bölüm 29 Haziran 2021 Salı Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok gerçekle yüzleşme 00:30
Maraşlı 24. Yeni Bölüm (29 Haziran 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok gerçekle yüzleşme 28.06.2021 | 13:17
Türkiye'nin en iyi sesli içerik platformu '7/24 Dinle' açıldı | Video 01:38
Türkiye'nin en iyi sesli içerik platformu '7/24 Dinle' açıldı | Video 24.06.2021 | 18:35
Türkiye'nin en iyi sesli içerik platformu '7/24 Dinle' açıldı 01:51
Türkiye'nin en iyi sesli içerik platformu '7/24 Dinle' açıldı 24.06.2021 | 17:32
Bozkır Arslanı Celaleddin 6. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:30
Bozkır Arslanı Celaleddin 6. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 24.06.2021 | 10:16
Dijital Bankacılık ıslak imzayı unutuyor | Video 29:24
Dijital Bankacılık ıslak imzayı unutuyor | Video 23.06.2021 | 18:10
Büşra'nın şüphelendiği yengesi Müge Anlı canlı yayında! | Video 05:18
Büşra'nın şüphelendiği yengesi Müge Anlı canlı yayında! | Video 23.06.2021 | 18:01
Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan... 00:45
Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan... 23.06.2021 | 16:09
Baht Oyunu 3. bölüm fragmanı | Video 00:56
Baht Oyunu 3. bölüm fragmanı | Video 23.06.2021 | 01:50
Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi... 00:26
Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi... 22.06.2021 | 14:41
Kuruluş Osman 64. Bölüm SEZON FİNALİ 23 Haziran 2021 Çarşamba Son Fragmanı yayınlandı izle! Ölümcül veda... 00:29
Kuruluş Osman 64. Bölüm SEZON FİNALİ (23 Haziran 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Ölümcül veda... 22.06.2021 | 13:32
Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında... 'Bir tereddüdün adamı' VAV TV Millet Kıraathanesi'nin konuğu: Prof. Dr. Handan İnci 01:54:32
Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında... 'Bir tereddüdün adamı' VAV TV Millet Kıraathanesi'nin konuğu: Prof. Dr. Handan İnci 22.06.2021 | 09:48
Maraşlı 23. Yeni Bölüm 21 Haziran 2021 Pazartesi Son Fragmanı yayınlandı izle! Maraşlı'da bölüme damga vuracak sahne... 00:30
Maraşlı 23. Yeni Bölüm (21 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Maraşlı'da bölüme damga vuracak sahne... 21.06.2021 | 14:08
Kardeşlerim 18. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! Hayat artık daha zor... 00:30
Kardeşlerim 18. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! Hayat artık daha zor... 18.06.2021 | 14:33

Ünlü besteci ve yorumcu Özdemir Erdoğan, Vav TV'nin sevilen programı Yüzler ve İzler'e konuk oldu. Erdoğan, burada Türkiye'de bir döneme damga vuran 'Gurbet' şarkısının bilinmeyen renkli hikayesini anlattı. Erdoğan, 'Gurbet'i bestesi dahil yarım saatte tamamladığını, bunun kendisine Allah'ın bir ödülü olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA