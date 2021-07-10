Özdemir Erdoğan Çöpçüler Kralı'nın efsane şarkısı 'Gurbet'in hikayesini VAV TV'de anlattı "Yarım saatte..."

Ünlü besteci ve yorumcu Özdemir Erdoğan, Vav TV'nin sevilen programı Yüzler ve İzler'e konuk oldu. Erdoğan, burada Türkiye'de bir döneme damga vuran 'Gurbet' şarkısının bilinmeyen renkli hikayesini anlattı. Erdoğan, 'Gurbet'i bestesi dahil yarım saatte tamamladığını, bunun kendisine Allah'ın bir ödülü olduğunu söyledi.