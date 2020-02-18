Sefirin Kızı 10. Bölüm (24 Şubat 2020 Pazartesi) Şoke eden gerçek ortaya çıkıyor | Video
Sefirin Kızı isimli dizinin 24 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlanacak olan 10. Bölüm'ünde yıllardır saklanan şok gerçek ortaya çıkıyor!
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