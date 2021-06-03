Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi Cannes'da | Video
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2010 yılında ‘Bal’ filmiyle Berlin’den Altın Ayı ve 2017 yılında ‘Buğday filmiyle Tokyo Film Festivali’nden En İyi film Ödülü ile dönen Semih Kaplanoğlu, bu kez ‘Bağlılık Hasan’ filmiyle Cannes’da...