Survivor 2022 All Star! Survivor Hikmet ve Atakan kavgası damga vurdu! FULL İZLE| Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
01:04
01:01
07:25
01:01
00:59
00:59
Hakim 1.bölüm fragmanı izle- VİDEO 04.04.2022 | 21:59
02:03
05:22
Yargı son bölüm izle! Yargı 27. yeni - son bölüm full izle! 04.04.2022 | 15:05
00:48
Teşkilat 41. Bölüm son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izle! 04.04.2022 | 13:11
05:22
02:52
03:52
Gönül Dağı 58. Bölüm TEK PARÇA İZLE | Video 03.04.2022 | 12:55
07:29
07:51
01:00
09:31
00:44
00:30
Kuruluş Osman 88. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 30.03.2022 | 16:22
06:51
Baba 7. Bölüm TEK PARÇA İZLE | İlhan ve Büşra dudak dudağa | Video 30.03.2022 | 09:01
Survivor 70. bölüm 2. fragmanının yayınlanmasıyla Atakan ve Hikmet'in olduğu sahne dikkatleri çekti. Bu akşam yayınlanan bölümde Atakan ve Hikmet'in kavgası geceye damga vurdu.
Survivor All Star'ın yayınlanan fragmanından bir sahne ilgi odağı oldu. Atakan ve Hikmet'in yer aldığı sahnede aralarında bir anda temas olmasıyla birlikte tartışma yaşandığı görüldü.