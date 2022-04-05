Survivor 2022 All Star! Survivor Hikmet ve Atakan kavgası damga vurdu! FULL İZLE| Video

Survivor 70. bölüm 2. fragmanının yayınlanmasıyla Atakan ve Hikmet'in olduğu sahne dikkatleri çekti. Bu akşam yayınlanan bölümde Atakan ve Hikmet'in kavgası geceye damga vurdu.

Survivor All Star'ın yayınlanan fragmanından bir sahne ilgi odağı oldu. Atakan ve Hikmet'in yer aldığı sahnede aralarında bir anda temas olmasıyla birlikte tartışma yaşandığı görüldü.