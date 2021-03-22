Teşkilat 4. Yeni Bölüm Fragmanı (28 Mart 2021 Pazar) yayınlandı izle! Cartel - Karakan 'Cehennemden çıkan çılgın Türk' | Video
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TRT 1 Teşkilat 4. Yeni Bölüm Fragmanı'nda bir döneme damgasını Cartel ve Karakan'dan 'Cehennemden çıkan çılgın Türk' sürprizi...