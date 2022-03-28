Teşkilat 40. Bölüm TEK PARÇA İZLE "Elveda Başkanım!" Kıymetini Bilemedim, Gölgene Muhtacım | Video

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat yeni bölüm yayınlandı. Peki Teşkilat 40. bölümde neler yaşandı? Ekip, Mete Başkan’ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan’a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat yeni bölüm yayınlandı. Peki Teşkilat 40. bölümde neler yaşandı? Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

TEŞKİLAT 40. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE TRT