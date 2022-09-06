Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı izle: ''Şimdi ayrılığa ağlayın; ama yarın yine gülün olur mu? Hep gülün...''

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni sezon bölümü 13 Eylül Salı akşamı yayınlanacak. Başrollerinde İclal Aydın, Özgü Kaya’nın rol aldığı yapımın fragmanına ''Şimdi ayrılığa ağlayın; ama yarın yine gülün olur mu? Hep gülün...'' sözü damga vurdu. İşte Üç Kız Kardeş 17.bölüm fragmanı ve yeni bölümden detaylar

Üç Kız Kardeş yeni bölüm için geri sayım başladı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikâyesinin konu alındığı Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı dikkat çekti. İşte yeni bölüm fragmanı