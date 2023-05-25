Yalı Çapkını 34. Bölüm 2. Fragmanı izle ekranı: Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni bölümünden çarpıcı fragman yayınlandı! 25.05.2023 | 10:30 Yalı Çapkını fragman izle ekranı yayında. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayına verildi. Yeni bölümde Ferit, abisinin mezarı başındayken "Senin de sayılı günün kaldı" yazılı bir not alıyor. Bu sahne sonrası gelecek bölüme dair heyecan katbekat arttı. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 34. Bölüm 2. Fragmanı izle! VİDEO DEVAM EDİYOR

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle linki yayında! Star TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha geldi. Fragmanda Fuat'ın cenazesinde karşılaşan Ferit ve Tarık'ın kapıştığı görüldü. Öte yandan Ferit, abisinin mezarı başında tehdit mesajı aldı. Gelen notta, "Senin de sayılı günün kaldı" yazıyordu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını 34. Bölüm 2. Fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. İşte, Star TV Yalı Çapkını fragman izle ekranı…