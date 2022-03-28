Video Medya Yargı 26. Bölüm Tek Parça izle! Yargı Son Bölüm Full izle | Video
Yargı 26. Bölüm Tek Parça izle! Yargı Son Bölüm Full izle | Video

Yargı 26. Bölüm Tek Parça izle! Yargı Son Bölüm Full izle | Video

28.03.2022 | 11:30

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 26. bölümüyle 27 Mart Pazar günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Dün akşam 26. bölümüyle Kanal D ekranlarında yer alan Yargı dizisi, televizyon gösterimini izleyemeyen diziseverler tarafından izlenmek istenerek "Yargı 26. bölüm full izle" şeklinde araştırılıyor. Yargı son bölümünde Zafer'in, öldüğü haberi Ceylin ve ailesini yasa boğuyor! Yargı dizisi son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, 'https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-son-bolum' linkinden izleyebilir..

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Yargı'nın 27 Mart Pazar günü yayınlanan 26. Bölümde Zafer'in, öldüğü haberi Ceylin ve ailesini yasa boğuyor!

Ceylin, kıyafetleri bir görüşte tanımıştır; kimliği belli olmayan ceset, babasına aittir. Şimdiye kadar bir umut beklediği babasını bir daha göremeyecek olmak onu derinden sarsmıştır fakat bu kez yanında onu kucaklayan bir Ilgaz Kaya durmaktadır.

Zafer'in kaybı Erguvan ailesinde olduğu gibi Kaya ailesinde pek çok taşı yerinden oynatmıştır. Böylesi bir kaybın sarsıntıyla uğraşmaya çalışırken, tüm kozlar savaş davullarını vurmaya başlayan Yekta Tilmen'dedir ve onun bu konudaki manevraları merak edilmektedir.

Acısıyla baş etmeye çalışan Ceylin ve ev halkı için cinayeti aydınlatabilmek uğruna tüm herkes seferber olmuştur. Metanetle gerçeğin açığa çıkmasını bekleyen Ceylin için yardım hiç beklemediği bir yerden gelecektir.

Bir yanda kendi ailesinin üzerindeki ölü toprağını anlamlandırmaya çalışan Ilgaz, bir yandan da sevdiği kadının yası ile kahrolmaktadır. Hayatın onlara sunduğu ve pek çok hata ile örülü bu beklenmedik kayıp ikili için yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

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