Yürek Çıkmazı 8. bölüm fragmanı izle: Yılmaz gözaltına alınıyor! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayında | VİDEO

Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı 7. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından Yürek Çıkmazı 8. bölüm fragmanı izle ekranı TRT 1 tarafından paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında, Yılmaz’ın gözaltına alındığı görüldü. İşte, Yürek Çıkmazı 8. bölüm fragmanı ve gelecek hafta olacaklar…

Yürek Çıkmazı 8. bölüm fragmanı izle linki izleyiciler ile paylaşıldı. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayına girdi. Yeni bölüm fragmanında, Yılmaz'ın gözaltına alındığı görülürken Feride'nin bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle ekranı TRT 1 ile yayında. İşte, Yürek Çıkmazı 8. bölüm fragmanı…