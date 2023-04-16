Video Nihat Hatipoğlu Dua yerine çekim yasasına inanıp enerji yollamak doğru mu?
Dua yerine çekim yasasına inanıp enerji yollamak doğru mu?

Dua yerine çekim yasasına inanıp enerji yollamak doğru mu?

16.04.2023 | 14:55

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca kendisine yöneltilen tüm soruları atv'de yanıtlıyor.

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