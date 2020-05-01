Nihat Hatipoğlu, kendi taklidini yapan gence ne dedi? Taklit yapmanın vebali nedir? | Video
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile Sultanahmet Meydanı’ndan canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Hatipoğlu izleyicilerinden birinin "Taklit yapmanın vebali nedir?" sorusunun üzerine kimlerin taklidini yapıyorsun, benim taklidimi yapıyor musun?" diye sordu. Gençten 'evet' yanıtını alınca, kendi taklidini yapmasını istedi...