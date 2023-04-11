Video Nihat Hatipoğlu Oje ile namaz kılınır mı?
Oje ile namaz kılınır mı?

Oje ile namaz kılınır mı?

11.04.2023 | 13:23

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca kendisine yöneltilen tüm soruları atv'de yanıtlıyor.

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