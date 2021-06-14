Çocuklarda baş dönmesi neden olur? Uzman isim açıkladı | Video

Çocuklarda baş dönmesinin yetişkinlere nazaran az görüldüğünü belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şenol Polat, çocuklarda baş dönmesi hakkında merak edilenleri açıkladı.

Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi baş dönmesiyle karşılaşabiliyoruz ancak bu durum erişkinlere oranla daha az sayıda görülmektedir. Çocuklarda baş dönmesi kendisini, çok kısa süreli ve ani bir şekilde gelip giden dönmeler olarak göstermektedir. Erişkinlerdeki gibi pozisyonla ortaya çıkan ya da uğultu, çınlama ve işitme kaybının eşlik ettiği baş dönmeleri çok nadir görülmektedir. Eğer bir çocuk başının aniden ve hızlı bir şekilde döndüğünü söylüyorsa, onu muhakkak bir hekim muayenesine götürmeliyiz ancak çocuklardaki baş dönmeleri her zaman tehlikeli olmayabilir. Büyük çoğunlukla masum ama bir hekim kontrolünde takip edilmesi gereken baş dönmeleri görmekteyiz. Çocuklarda en sık karşılaştığımız baş dönmeleri çocukluk çağı, iyi huylu, tekrarlayıcı dediğimiz bir gruptur. Bu gruptaki çocukların çoğunlukla ailelerinde migren öyküsü olabilmektedir. Bu çocuklarda araç tutmalarıyla oldukça sık karşılaşılmaktadır ve gelecekte baş ağrıları, migrene benzeyen bulgular ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada çocuk ve ailesini görmek, onlara hastalık hakkında detaylı bilgi vermek gerekmektedir. Çocuk ve aile, hastalık hakkında detaylı bilgi edinirse çok daha rahat bir tedaviye uyum süreci sağlanabilir.